طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

اذا كنتي تحاولين تقديم حلوي لأولادك في العيد، يمكنك تقديم الايس كريم بطريقة الساندوتش للشيف عزة









مكونات ساندويتش ايس كريم.

3 باكت بسكويت الشاي

الايس كريم الاقتصادي:

لتر حليب- 2 كوب كريم شانتيه خام

3ملاعق حليب بودر - كوب سكر

3ملاعق نشا





الطريقه : نضع اللبن الحليب مع اللبن البودر مع النشا في اناء مع التقليب الجيد علي البارد ثم نرفعها علي النار مع استمرار التقليب منعا لحدوث تكتلات

ثم ندخلها الثلاجه حتي تبرد ثم نضيف الكريم شانتيه مع كوب لبن مثلج مع التقليب لمده لا تقل عن خمس دقاءق

ثم نحضر صنيه ونضه فيها ورق زبده ونرص البسكوت ثم ننزل عليه بالايس كريم ثم نضع طبقه اخري من البسكوت ثم ندخلها الفريزر لمده لاتقل عن خمس ساعات