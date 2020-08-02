قيادي بحزب الجيل: محاولات "المأجورين" للوقيعة بين مصر والكويت لن تنجح

قال شريف حمودة، القيادي بحزب الجيل، ان ما حدث خلال الايام القليلة الماضية يؤكد ان هناك تعمد من قبل بعض "المأجورين" لاحداث "وقيعة" بين مصر والكويت ونشر الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .





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وأكد "حمودة " في تصريحات صحفية، على ان العلاقات المصرية الكويتية لا يمكن باي حال ان يتم المساس او التأثير عليها خاصة انها ممتدة لعشرات السنوات وتقف كل دولة بجانب الأخرى في محنتها ، مشيرا الى أن تواجد القوات المصرية على رأس القوات التي حررت الكويت من الغزو العراقي لها منذ 30 عاما أبرز مثال على قوة العلاقات بين البلدين.





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