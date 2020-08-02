راندا عبدالسلام تشارك في فيلم تونسي فرنسي

تعيش الفنانة الشابة راندا عبدالسلام، حالة من النشاط الفني وتشارك في فيلم جديد تونسي فرنسي.





وقالت عبدالسلام إن المخرج العالمي حمزة بالحاج هو من رشحها للدور كونها جديرة بتقديمه بشكل جيد بعد نجاحها الكبير في رمضان الماضي بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي حقق على نجاحا كبيرا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.





وتابعت راندا أنها تقدم دور فتاة مصرية تدعي نور، من أصول فرنسية وإن الدور جديد عليها تقدمه لأول مرة ويعتبر نقلة كبيرة في حياتها، كما تعقد جلسات مع المخرج للوقوف على تفاصيل الدور حتى تتفهمه بشكل جيد وبالتالي تقدمه في أفضل حال حتى ينال على إعجاب جمهورها.





وأشارت إلى أن الفيلم يتم تصويره في عدد من البلدان المختلفة ويدور في إطار إجتماعي عن الهجرة من جنوب البحر المتوسط لشمال البحر المتوسط.





وأردفت راندا عبدالسلام أن دورها محوري حيث تتعرض لعدة مشاكل وعقبات في حياتها خلال أحداث العمل، كما تعقد الجهة المنتجة على التعاقد مع باقى النجوم حتى يبدأون في تصوير الفيلم.





وشاركت راندا عبدالسلام، في رمضان الماضي بمسلسل القمر أخر الدنيا، والتي تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.





مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشري وعمرو عابد وهشام إسماعيل ومؤمن نور وثراء جبيل وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة وإنتاج شيرين مجدي.



