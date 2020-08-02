AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راندا عبدالسلام تشارك في فيلم تونسي فرنسي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
تعيش الفنانة الشابة راندا عبدالسلام، حالة من النشاط الفني وتشارك في فيلم جديد تونسي فرنسي.

وقالت عبدالسلام إن المخرج العالمي حمزة بالحاج هو من رشحها للدور كونها جديرة بتقديمه بشكل جيد بعد نجاحها الكبير في رمضان الماضي بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي حقق على نجاحا كبيرا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وتابعت راندا أنها تقدم دور فتاة مصرية تدعي نور، من أصول فرنسية وإن الدور جديد عليها تقدمه لأول مرة ويعتبر نقلة كبيرة في حياتها، كما تعقد جلسات مع المخرج للوقوف على تفاصيل الدور حتى تتفهمه بشكل جيد وبالتالي تقدمه في أفضل حال حتى ينال على إعجاب جمهورها.

وأشارت إلى أن الفيلم يتم تصويره في عدد من البلدان المختلفة ويدور في إطار إجتماعي عن الهجرة من جنوب البحر المتوسط لشمال البحر المتوسط.

وأردفت راندا عبدالسلام أن دورها محوري حيث تتعرض لعدة مشاكل وعقبات في حياتها خلال أحداث العمل، كما تعقد الجهة المنتجة على التعاقد مع باقى النجوم حتى يبدأون في تصوير الفيلم.

وشاركت راندا عبدالسلام، في رمضان الماضي بمسلسل القمر أخر الدنيا، والتي تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشري وعمرو عابد وهشام إسماعيل ومؤمن نور وثراء جبيل وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة وإنتاج شيرين مجدي.

وشاركت في بطولة مسلسل "طاقة حب"، بطولة أحمد حاتم ويسرا اللوزي، الذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات في شخصية نجوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

بشرى: لن أتدخل في اختيار فريق عمل القمر آخر الدنيا

أحمد آدم وسمية الخشاب يبدآن تصوير صابر وراضى .. 15 يوليو

بشري: لا أفكر في تقديم تتر عمل فني

بشرى لـ صدى البلد: أختار المخرج ومدير التصوير في أعمال البطولة المطلقة

بشرى في حوارها لصدى البلد: لا أفكر في تقديم تتر عمل فني و«القمر آخر الدنيا» يعتمد على البطولة الجماعية

ترشيحاتنا

النظام القطري يغازل السعودية.. هذا ما قاله حمد بن جاسم عن الملك فهد

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

كيف سيطرت مصر على سعر الدولار رغم أزمة كورونا.. تفاصيل

محمد رجب: إيناس الدغيدي انتشلتني من الضياع.. فيديو

علاج فعال للضغط المرتفع وأمراض القلب.. بـ 2 جنيه

غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا