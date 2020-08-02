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أخبار العالم

تطور مهم في الحكومة اللبنانية يكشفه مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:13 م
حكومة حسان دياب
حكومة حسان دياب
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محمود نوفل
كشف مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني عن عزم الوزير تقديم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب وفق ما ذكره موقع الإمارات اليوم في نبأ عاجل.


جدير بالذكر ان اللبنانيين يعيشون أزمة طاحنة حيث تشير التقارير الدولية إلى أن المدخرين لا يستطيعون الوصول بشكل كامل إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية بجانب تضاعف أسعار معظم السلع 3 مرات تقريبًا.


كما شهدت العملة المحلية انخفاضا حادا في قيمتها بنسبة 80% وتوقف الكثير من قطاعات البلاد الاقتصادية مما دفع الكثير من أبناء لبنان للخروج في مظاهرات تنديدا بالأوضاع الحالية التي رفعت معدلات الفقر داخل البلاد إلى نسب غير مسبوقة.


وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب كان قد أكد أن الحكومة تعمل بزخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، نافيا أن يكون لبنان تحت سيطرة أحد بوجوده في المنصب.


وأشار إلى أن الحكومة  تدعم العائلات الأكثر حاجة، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات 140 ألف عائلة حتى اليوم، معربا عن أمله في زيادتها إلى 200 ألف عائلة.
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