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رياضة

سبال يهبط للدرجة الأولى بعد الهزيمة من فيورنتينا 3/1 في الدوري الإيطالي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز نادي فيورنتينا على سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب باولو موتزا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

بادر الفريد دونكان بالتسجيل لصالح فيورنتينا في الدقيقة 30، ثم أضاف كرستيان كوامي الهدف الثاني في الدقيقة قبل الاخيرة من عمر المباراة،  ثم أضاف إيريك بولجار الهدف الثالث لفيورنتينا من ركلة جزاء في الدقيقة 93، فيما سجل ماركو داليساندرو هدف نادي سبال في الدقيقة 39 في الشوط الاول.

بهذه النتيجة ينهي نادي فيورنتينا الموسم الحالي محتلا المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، في حين تذيل سبال ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، وهبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى.

يذكر ان نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعدما جمع 83 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الوصيف.
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