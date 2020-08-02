سبال يهبط للدرجة الأولى بعد الهزيمة من فيورنتينا 3/1 في الدوري الإيطالي

الدقيقة قبل الاخيرة من عمر المباراة، ثم أضاف إيريك بولجار الهدف الثالث لفيورنتينا من ركلة جزاء في الدقيقة 93، فيما سجل ماركو داليساندرو هدف نادي سبال في الدقيقة 39 في الشوط الاول.

بهذه النتيجة ينهي نادي فيورنتينا الموسم الحالي محتلا المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، في حين تذيل سبال ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، وهبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى.





يذكر ان نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعدما جمع 83 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الوصيف.