غدا.. بدء رفع المشروعات البحثية للدور الثاني بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، عن رفع المشروعات البحثية للدور الثاني الغياب الراسب او رفع عن طريق الخطأ في منصة غير منصة المادة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 الساعة 9 صباحا وحتي الجامعة الموافق 7/8/2020 الساعة 12 مساءا .





وأوضحت الكلية ، أن تتم رفع المشروعات البحثية من الحساب الشخصي لكل طالب ويسمح للطالب الراسب او الغائب بالرفع في كل المقررات التي رسب بيها .









جدير بالذكر قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية في الموعد المحدد وهو الاثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .





وأضاف الدكتور مصطفي ، ان اللجان تتضمن 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى