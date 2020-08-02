مصرع مروان عبد النبي لاعب إسكواش سموحة فى حادث مرورى مروع

لقي مروان عبد النبي لاعب الاسكواش بنادي سموحة مصرعه إثر تعرضه لحادث سير اليوم " الأحد".
ونعي المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وفاة اللاعب الشاب مروان عبد النبي الذي وفاته المنيه نتيجة حادث أليم .
وانطلق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي ببطولة الصين المفتوحة التي شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات والتي توج بها الثنائي نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالميا .
وشهدت البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة ومحمد الشوربجي