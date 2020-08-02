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رياضة

مصرع مروان عبد النبي لاعب إسكواش سموحة فى حادث مرورى مروع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:12 م
مروان عبد النبي لاعب
مروان عبد النبي لاعب الاسكواش بنادي سموحة
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حسام الحارتي
لقي مروان عبد النبي لاعب الاسكواش بنادي سموحة مصرعه إثر تعرضه لحادث سير اليوم " الأحد".

ونعي المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وفاة اللاعب الشاب مروان عبد النبي الذي وفاته المنيه نتيجة حادث أليم .

وانطلق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي ببطولة الصين المفتوحة التي شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات والتي توج بها الثنائي نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالميا .

وشهدت البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة  ومحمد الشوربجي
 
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