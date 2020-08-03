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برلمان

برلماني: تحركات الدولة المصرية في الحدود الغربية أعادت ترتيب حسابات الميليشيات والدول التي تدعمهم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
اكد النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في ادارة التحديات التي تواجهها داخليا و خارجيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها صبر و قيادة سياسية واعية.

وقال "محمد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر لسيت دولة معتدية و لا تسعى  للدخول فى حروب او معارك و انما تسعى للبناء من الداخل و حماية الامن القومي و حل كافة الازمات  بالطرق الدبلوماسية عبر تحركات وزارة  الخارجية ووزيرها سامح شكري و الذي يسلك  كافة الطرق الدبلوماسية في أزمات سد النهضة و الازمة الليبية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ان الدولة المصرية ترفع شعار " لا ضرر و لا ضرار في كافة  الازمات وذلك ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية فى رفضها للوصول لاى اتفاق احادي في قضية سد النهضة و سلكت طرق دبلوماسية عديدة وصولا لطريق مجلس الامن لحل الازمة.

و اوضح النائب، ان الشعب و البرلمان فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن  القومي  لمصر سواء في قضية سد النهضة او ازاء الازمة الليبية في الحدود الغربية، لافتًا الى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تجاه القضية الليبية كان لها مردود إيجابي في  تراجع أعداء الامن القومي المصري و العربي وان التحركات المصرية اعادة ترتيب الحسابات لدى الميليشيات الإرهابية و من يحركهم .

وتابع النائب حديثة:" لدينا  أقوى جيش في المنطقة و هو جيش رشيد يدافع عن الوطن و لا يعتدي و الرئيس  عبد الفتاح السيسي ما زال يسلك  الطرق  الدبلوماسية وان زعماء العالم على دراية حقيقية بتماسك  الشعب المصري و قوة  الجبهة الداخلية".

و قال عضو مجلس النواب، إن جماعة الأخوان الارهابية و القوى الداعمة مازالت بالخارج تحاول خلق حالة من عدم استقرار في الداخل  لكنهم فشلوا على ارض الواقع خاصة في ظل الثقة في القيادة السياسية و تجاهل الشائعات المغرضة، متابعًا:" الاخوان  اثبتوا انهم خونة و تجار دين و سوف ننتصر عليهم كما ستواصل الدولة التصدي لكافة  الميليشيات المتطرفة التي يديرها التنظيم الدولي للإخوان لان الشعب المصري يتمسك بطريق  الاستقرار التنمية 

و اوضح النائب عبد الفتاح محمد، ان الدولة تسير في طريق بث  البناء  و التنمية  عبر المصانع و المشروعات القومية و التي تتم بشكل دورى و هو ما يقطع  الطريق امام اي مغرض ممن يقومون ببث اخبار كاذبة، موضحًا، ان الدولة اتخذت قرارات جريئة لتحقيق  الاصلاح الاقتصادي  و لاستكمال طريق البناء رغم  الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد مضيفا " ما حدث إصلاح اقتصادي حقيقي و الطبقات  الفقيرة تحملت كثيرا عن  قناعة .
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