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أخبار العالم

الرئيس الجزائري ينتفض.. تبون يأمر بتحقيق واسع حول حرائق الغابات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:17 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في الجزائر
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محمود نوفل
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد قرارا بضرورة فتح تحقيق بشأن الحرائق التي نشبت في عدد من الأماكن بمختلف أنحاء الدولة خلال الأيام الماضية وتسبب في تلف آلاف الهكتارات من الغابات.

وشدد الرئيس الجزائري خلال تكليفه على ضرورة التعرف علي الأسباب الحقيقية للحرائق وفق ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم .

وكانت المديرية العامة للغابات الجزائرية كانت قد سجلت 1216 بؤرة حريق بين الأول من يونيو الماضي والأول من أغسطس الجاري، حيث التهمت أكثر من 8778 هكتارا في 37 منطقة.

ويُشار الي 20 ولاية جزائرية كانت شهدت 66 حريقا متزامنا في السابع والعشرين من يوليو الماضي الأمر الذي دعا إلى تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها وذلك وفق ما ذكرته المديرية العامة للغابات.

جدير بالذكر ان الجزائر تشهد سنويا حرائق متكررة تدمر 1% من إجمالي الغطاء النباتي في البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في المديرية العامة للغابات قوله إن التحقيقات حول حرائق الغابات في البلاد بين 1985 و2018 أظهرت أن 66673 حريقا أدت إلى القضاء على 1,073 مليون هكتار من الغطاء الحرجي.
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