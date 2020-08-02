اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعلن انتهاء التصويت بمسابقة اكتشاف المواهب

وعلى سبيل المثال ، قدم طلاب جامعة عين شمس بعض الأعمال التمثيل الفردي والتمثيل الصامت وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم حيث ان إنتهاء فترة التصويت اليوم - الأحد الموافق 2020-8-2 🗓

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لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمواهب من الرابط التالى : https://drive.google.com/drive/folders/1oI6eNLLsuIE4ki2YjDUbvTDiw6ebwCYF?usp=sharing&fbclid=IwAR1XRziJ2iVzXJ_cpfO4-haawaH97ZFnXOcXhf2hTcGYWaglgfJptyB3ZvU







