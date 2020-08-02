اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعلن انتهاء التصويت بمسابقة اكتشاف المواهب

أعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس عن مسابقة لاكتشاف المواهب بين الطلاب حيث قام الطلاب بعمل فيديو اونلاين يخرجون فيه مواهبهم الفنية من خلال : الشعر " الفصحى و العامية " الإنشاد الدينى _" التمثيل الفردى_ الرسم
وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بعد منع التجماعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى سبيل المثال ، قدم طلاب جامعة عين شمس بعض الأعمال التمثيل الفردي والتمثيل الصامت وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم حيث ان إنتهاء فترة التصويت اليوم - الأحد الموافق 2020-8-2 🗓
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لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمواهب من الرابط التالى :