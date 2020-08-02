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محمد رجب: إيناس الدغيدي انتشلتني من الضياع.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الفنان محمد رجب، عن أكثر ثلاث شخصيات أثروا في طريقه الفني في البداية، مؤكدا أنه عانى كثيرا في بداية طريقه الفني.
 
وأضاف رجب، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن المخرجة ايناس الدغيدي شافتني في أسوء حالاتي الفنية وانتشلتني من الضياع في هذا المجال".

وتابع الفنان محمد رجب، أن كفاح الفنان هو من يجعله ثقيل في الأعمال الفنية، لافتا إلى أن "تجربته مع المخرج الكبير يوسف شاهين في عمل فني من خلال مشهد واحد". 

وأكد الفنان محمد رجب، أن النقلة الحقيقة بالنسبة لي من شخصية الشرير إلى شخصيات أخرى مع الفنانة يسرا في مسلسل لقاء على الهواء. 
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