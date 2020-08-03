برلمانية: محاولات فاشلة لإشغال الدولة عن معركة التنمية

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الدولة المصرية تعاملت بحكمة مع كافة الازمات التي واجهتها خلال المرحلة السابقة سواء في فضية سد النهضة الاثيوبي او ازمة إرسال مرتزقة و عناصر ارهابية للحدود الغربية و التي تشكل خطر على الامن القومي للمنطقة





و أضافت درويش في تصريحات خاصة ان الحكمة في الادارة و المفاوضات انعكست على التحركات الدبلوماسية و اللجوء لمستويات مختلفة في التفاوض على مستوى موضوع سد النهضة او الازمة الليبية بما يساعد على التوصل لحلول لها بما يخدم الامن القومي





و فيما يتعلق بالقضية الليبية قالت درويش مصر دعت للخيارات السياسية كثيرا و رفضت خيار الحروب و الصراعات مضيفة " و التفاوض هو قمة العقل و القيادة السياسية المصرية حكيمة " .





و قالت درويش الدولة المصرية تواجه عدد من التحديات وهناك محاولات خبيثة تستهدف إستدراج الدولة لأكثر من معركة لكنها تتحرك بفكر رشيد و حكيم لانها تدرك ان جيشها جيش رشيد لا يعتدي و انما يحمي الدولة و الامن القومي لها





و استعانت درويش بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قال فيها " البلاد بتتهد من الداخل و ليس من الخارج مضيفة " الاصعب هو العدو الخفي و الذي يسعى للهدم من الداخل و ليس من الخارج.





وقالت درويش " هؤلاء يمكن ان نطلق عليهم اسم الخلايا النائمةو الخيانة الداخلية هي الاخطر مضيفة " لا شك ان هناك من يسعون للزُج بالدولة نحو معارك تشغلها عن معركة البناء و التنمية مضيفة " الدولة الان تسعى للتنمية الاقتصادية و الاستثمار في البشر.



