AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: عودة العمل بالكنترولات وبدء استعدادات اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. غدا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، أن كنترولات الثانوية العامة 2020 سوف تعود للعمل غدا الثلاثاء بعد توقف العمل فيها طوال أيام عيد الاضحى المبارك.

اقرأ أيضا |



وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : ستقوم كنترولات الثانوية العامة غدا الثلاثاء بإنهاء اللمسات الأخيرة لعرض نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان يقوم وزير التربية والتعليم بتهنئة اوائل الثانوية العامة هاتفيا غدا الثلاثاء ، ثم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة واعلانها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم في موعد اقصاه بعد غد الاربعاء.


وأوضح المصدر ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.

وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 4 أغسطس

التعليم تمنع تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 من الكنترولات للطلاب قبل اعتمادها من الوزير

التعليم: كنترولات الثانوية العامة تبدأ إجازة العيد غدا.. وتعود للعمل الثلاثاء

التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل وفتح باب التظلمات بعد العيد.. التصحيح انتهى والكنترولات إجازة من الخميس للاثنين.. وتعليمات تمنع تسريب الدرجات للطلاب قبل اعتمادها من الوزير

توقف العمل بكنترولات الثانوية العامة من اليوم حتى الإثنين القادم

التعليم توضح حقيقة تداول نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر السوشيال ميديا.. وتحذر من الانسياق وراء المحتالين

ترشيحاتنا

سبوها وهددوها بالإيذاء.. ريهام سعيد تحرر محضرا ضد مجموعة من الشباب بمارينا

الجيش الليبي يتوعد مرتزقة أردوغان.. و18 مليون إصابة بكورونا في العالم.. أهم ما نشرت الصحف الإماراتية

بوسي شلبي تحتفل بتخطى صاحب المقام 20 مليون مشاهدة.. شاهد

غريق الشهامة..هرع لإنقاذ 3 أطفال فكان جزاؤه الموت

محمد عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا لمغادرة الزمالك

إيرادات هزيلة لفيلم بنات ثانوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

مصر دي ولا أوروبا.. 40 صورة ترصد جمال ميدان التحرير بعد تطويره

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها