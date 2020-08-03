التعليم: عودة العمل بالكنترولات وبدء استعدادات اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. غدا

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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : ستقوم كنترولات الثانوية العامة غدا الثلاثاء بإنهاء اللمسات الأخيرة لعرض نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .





وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا الثلاثاء ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان يقوم وزير التربية والتعليم بتهنئة اوائل الثانوية العامة هاتفيا غدا الثلاثاء ، ثم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة واعلانها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم في موعد اقصاه بعد غد الاربعاء.





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وأوضح المصدر ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.



