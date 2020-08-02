نشرة المرأة والصحة: علاج رخيص للقلب والضغط.. مى فاروق تكشف سر إنقاص 30 كيلو من وزنها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









يتعرض مرضى القلب للإصابة ببعض المخاطر الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السئ أكثر من غيرهم ويمكن أن تكون سببا فى إنهاء حياتهم.





ويعد التين الشوكي فاكهة مميزة جدا لمرضى القلب لانها تمدهم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تحميهم من مخاطر كثيرة ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " stylecraze" .









أثارت المطربة مي فاروق حالة كبيرة من الجدل حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجئت الجمهور بخسارة وزن ملحوظة مما تسبب فى تصدرها مؤشر البحث جوجل .





وتمكنت مي فاروق في خسارة 30 كيلو من وزنها وكشفت سر فقدانها للوزن حيث قالت: "أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".





تمتلك فاكهة المانجو فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان أكثر صحة وتحميه من الإصابة بالكثير من الأمراض فى حالة تناولها بكميات معتدلة دون إسراف ، وعرض موقع " food.ndtv" أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان عند تناول فاكهة المانجو.



