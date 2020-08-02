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محمد رجب: لقائي بـ إيناس الدغيدي قبل السفر كان بداية صفحة جديدة في حياتي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:56 م
الفنان محمد رجب
الفنان محمد رجب
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عادل نصار
أكدت الفنان محمد رجب، أن الاحباطات الكثيرة التي عانى منها في بداية مشواره الفني، مؤكدا أن طريقه لم يكن سهلا وكان مليئا بالمصاعب.

وأضاف رجب، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن :"من كتر ما شوفت في المجال الفني من أمور غير جيدة وإحباط الواحد مبقاش يتوجع من كتر ما اتوجع وشاف إحباط كتير في بداية المشوار الفني".

وأكد الفنان محمد رجب، أن السينما في مصر مثل البورصة وفكرة التقييم صعبة لذلك من الممكن أن تسمع نقدا كبيرا لأعمالك الفنية، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه الأمور بكل هدوء بعد أن كان يفكر في السفر وترك البلاد وترك المجال الفني كله.

وتابع الفنان، أنه على أخر لحظة وقبل السفر، جلس مع المخرجة إيناس الدغيدي ووقتها كانت بداية صفحة جديدة وحقيقية في المجال الفني وبدأت العمل معها وحققت نجاحات كبيرة.
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