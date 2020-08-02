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رياضة

«عيدنا عيدين».. تغيير مسمى الدوري السعودي ابتهاجا بشفاء الملك سلمان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بمسمى "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى ، والذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من كافة الرياضيين في المملكة.

يذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بعدة مواجهات، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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