إشادة برلمانية بأداء الحكومة خارجيا وداخليا.. نواب: الدولة تسير في طريق البناء والتنمية ومواجهة التحديات.. ويؤكدون: نقف خلف القيادة السياسية فى ملفي سد النهضة والأزمة الليبية

- برلماني: تحركات الدولة المصرية في الحدود الغربية أعادت ترتيب حسابات الميليشيات والدول التي تدعمها
- نائب: محاولات إضعاف قوة الدولة فشلت.. ونعول على تماسك الجبهة الداخلية
- سولاف درويش: محاولات فاشلة لإشغال الدولة عن معركة التنمية
أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة المصرية تسير في طريق " البناء والتنمية " كما تواجه التحديات في نفس ذات التوقيت و أوضحوا فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن إدارة ملف سد النهضة في إيد أمينة .
وأشار النواب إلى أن تحركات الدولة المصرية في الحدود الغربية إعادة ترتيب المشهد وغيرت حسابات الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لهم موضحين أن الاخوان أثبتوا أنهم خونة و تجار دين و هناك دول تدعم محاولاتهم الفاشلة لضرب الاستقرار.
و من جانبه أكد النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في إدارة التحديات التي تواجهها داخليا و خارجيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها صبر و قيادة سياسية واعية.
وقال "محمد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر ليست دولة معتدية و لا تسعى للدخول فى حروب او معارك وإنما تسعى للبناء من الداخل و حماية الأمن القومي وحل كافة الأزمات بالطرق الدبلوماسية عبر تحركات وزارة الخارجية ووزيرها سامح شكري و الذي يسلك كافة الطرق الدبلوماسية في أزمات سد النهضة والأزمة الليبية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ترفع شعار "لا ضرر ولا ضرار في كافة الأزمات وذلك ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية فى رفضها للوصول لأى اتفاق أحادي في قضية سد النهضة و سلكت طرقا دبلوماسية عديدة وصولا لطريق مجلس الأمن لحل الأزمة.
وأوضح النائب، أن الشعب و البرلمان فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي لمصر سواء في قضية سد النهضة أو إزاء الازمة الليبية في الحدود الغربية، لافتًا إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تجاه القضية الليبية كان لها مردود إيجابي في تراجع أعداء الأمن القومي المصري والعربي وأن التحركات المصرية اعادة ترتيب الحسابات لدى الميليشيات الإرهابية و من يحركهم .
وتابع النائب حديثة: "لدينا أقوى جيش في المنطقة وهو جيش رشيد يدافع عن الوطن و لا يعتدي و الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال يسلك الطرق الدبلوماسية وأن زعماء العالم على دراية حقيقية بتماسك الشعب المصري و قوة الجبهة الداخلية".
و قال عضو مجلس النواب، إن جماعة الأخوان الإرهابية و القوى الداعمة مازالت بالخارج تحاول خلق حالة من عدم استقرار في الداخل لكنهم فشلوا على أرض الواقع خاصة في ظل الثقة في القيادة السياسية و تجاهل الشائعات المغرضة، متابعًا:" الإخوان أثبتوا أنهم خونة و تجار دين و سوف ننتصر عليهم كما ستواصل الدولة التصدي لكافة الميليشيات المتطرفة التي يديرها التنظيم الدولي للإخوان لأن الشعب المصري يتمسك بطريق الاستقرار التنمية
وأوضح النائب عبد الفتاح محمد، ان الدولة تسير في طريق بث البناء والتنمية عبر المصانع والمشروعات القومية و التي تتم بشكل دورى و هو ما يقطع الطريق أمام أي مغرض ممن يقومون ببث أخبار كاذبة، موضحًا ان الدولة اتخذت قرارات جريئة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي و لاستكمال طريق البناء رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، مضيفا " ما حدث إصلاح اقتصادي حقيقي و الطبقات الفقيرة تحملت كثيرا عن قناعة .
و في هذا السياق، قال النائب فايز ابو خضرة عضو مجلس النواب ، أن الشعب و نواب البرلمان يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الدولة المصرية تعاملت بحكمة مع كافة الأزمات التي واجهتها خلال المرحلة السابقة سواء في قضية سد النهضة الإثيوبي أو أزمة إرسال مرتزقة و عناصر ارهابية للحدود الغربية و التي تشكل خطر على الأمن القومي للمنطقة