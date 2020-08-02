إشادة برلمانية بأداء الحكومة خارجيا وداخليا.. نواب: الدولة تسير في طريق البناء والتنمية ومواجهة التحديات.. ويؤكدون: نقف خلف القيادة السياسية فى ملفي سد النهضة والأزمة الليبية

برلماني: تحركات الدولة المصرية في الحدود الغربية أعادت ترتيب حسابات الميليشيات والدول التي تدعمها

نائب: محاولات إضعاف قوة الدولة فشلت.. ونعول على تماسك الجبهة الداخلية

سولاف درويش: محاولات فاشلة لإشغال الدولة عن معركة التنمية





أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة المصرية تسير في طريق " البناء والتنمية " كما تواجه التحديات في نفس ذات التوقيت و أوضحوا فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن إدارة ملف سد النهضة في إيد أمينة .





وأشار النواب إلى أن تحركات الدولة المصرية في الحدود الغربية إعادة ترتيب المشهد وغيرت حسابات الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لهم موضحين أن الاخوان أثبتوا أنهم خونة و تجار دين و هناك دول تدعم محاولاتهم الفاشلة لضرب الاستقرار.





و من جانبه أ كد النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت في إدارة التحديات التي تواجهها داخليا و خارجيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها صبر و قيادة سياسية واعية.





وقال "محمد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مصر ليست دولة معتدية و لا تسعى للدخول فى حروب او معارك وإنما تسعى للبناء من الداخل و حماية الأمن القومي وحل كافة الأزمات بالطرق الدبلوماسية عبر تحركات وزارة الخارجية ووزيرها سامح شكري و الذي يسلك كافة الطرق الدبلوماسية في أزمات سد النهضة والأزمة الليبية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ترفع شعار "لا ضرر ولا ضرار في كافة الأزمات وذلك ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية فى رفضها للوصول لأى اتفاق أحادي في قضية سد النهضة و سلكت طرقا دبلوماسية عديدة وصولا لطريق مجلس الأمن لحل الأزمة.





وأوضح النائب، أن الشعب و البرلمان فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي لمصر سواء في قضية سد النهضة أو إزاء الازمة الليبية في الحدود الغربية، لافتًا إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تجاه القضية الليبية كان لها مردود إيجابي في تراجع أعداء الأمن القومي المصري والعربي وأن التحركات المصرية اعادة ترتيب الحسابات لدى الميليشيات الإرهابية و من يحركهم .





وتابع النائب حديثة: "لدينا أقوى جيش في المنطقة وهو جيش رشيد يدافع عن الوطن و لا يعتدي و الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال يسلك الطرق الدبلوماسية وأن زعماء العالم على دراية حقيقية بتماسك الشعب المصري و قوة الجبهة الداخلية".





و قال عضو مجلس النواب، إن جماعة الأخوان الإرهابية و القوى الداعمة مازالت بالخارج تحاول خلق حالة من عدم استقرار في الداخل لكنهم فشلوا على أرض الواقع خاصة في ظل الثقة في القيادة السياسية و تجاهل الشائعات المغرضة، متابعًا:" الإخوان أثبتوا أنهم خونة و تجار دين و سوف ننتصر عليهم كما ستواصل الدولة التصدي لكافة الميليشيات المتطرفة التي يديرها التنظيم الدولي للإخوان لأن الشعب المصري يتمسك بطريق الاستقرار التنمية





وأوضح النائب عبد الفتاح محمد، ان الدولة تسير في طريق بث البناء والتنمية عبر المصانع والمشروعات القومية و التي تتم بشكل دورى و هو ما يقطع الطريق أمام أي مغرض ممن يقومون ببث أخبار كاذبة، موضحًا ان الدولة اتخذت قرارات جريئة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي و لاستكمال طريق البناء رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، مضيفا " ما حدث إصلاح اقتصادي حقيقي و الطبقات الفقيرة تحملت كثيرا عن قناعة .





و في هذا السياق، قال النائب فايز ابو خضرة عضو مجلس النواب ، أن الشعب و نواب البرلمان يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.





وأضاف النائب، في تصريحات خاصة أن الدولة المصرية ومؤسساتها تدير التحديات التي تواجهها الدولة بحكمة شديدة .





وأوضح عضو مجلس النواب: "نؤيد كافة التحركات التى تتخذها الدولة و نثق فيما تتخذه من خطوات و نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة أي مشكلة تواجه الدولة مستطردا " ولدينا ثقة كاملة في قواتنا المسلحة المصرية .





وقال النائب فايز ابو خضرة ان الدولة المصرية تسير في مسارين الأول يقوم على تحقيق التنمية و استكمال خطوات البناء و الثاني يقوم على مواجهة التحديات و حماية الأمن القومي لافتا الى حرص الدولة على توطين الصناعة و استكمال المشروعات القومية الكبيرة التي تستوعب عدد كبير من العمالة و تساهم في بناء الدولة في كافة المجالات.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يشارك في البناء و أن يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن: "البلاد بتتهد من الداخل و ليس من الخارج".





واستطرد النائب أبو خضرة: "فعلا البلاد تهدم من الداخل فالعدو الخارجي نعلمه انا الداخلي و الذي يبث الشائعات الفوضى و الاكاذيب يحتاج ان نواجهه مواجهة قوية وحاسمة





و حذّر عضو مجلس النواب في ذات التوقيت من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و غيرها من منصات ترويج الشائعات ضد الدولة و التى تسعى تضعف قوة الدولة و تماسكها، مضيفا: "نعول على قوتنا و تماسكنا و تماسك الجبهة الداخلية".





و حول ملف سد النهضة قال النائب فايز أبو خضرة " ملف سد النهضة في أيد امينة لن تخذلنا و لدينا رئيس لديه أوراق التفاوض و لدينا جيش رشيد و الدولة المصرية لا تريد الدخول في أى مهاترات لا تحقق مصلحة الدولة المصرية .





ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الدولة المصرية تعاملت بحكمة مع كافة الأزمات التي واجهتها خلال المرحلة السابقة سواء في قضية سد النهضة الإ ثيوبي أو أزمة إرسال مرتزقة و عناصر ارهابية للحدود الغربية و التي تشكل خطر على الأمن القومي للمنطقة





و أضافت درويش في تصريحات خاصة أن الحكمة في الادارة و المفاوضات انعكست على التحركات الدبلوماسية و اللجوء لمستويات مختلفة في التفاوض على مستوى موضوع سد النهضة والأزمة الليبية بما يساعد على التوصل لحلول لها بما يخدم الأمن القومي .





و فيما يتعلق بالقضية الليبية قالت درويش مصر دعت للخيارات السياسية كثيرا و رفضت خيار الحروب و الصراعات مضيفة " و التفاوض هو قمة العقل و القيادة السياسية المصرية حكيمة " .





و قالت درويش الدولة المصرية تواجه عددا من التحديات وهناك محاولات خبيثة تستهدف إستدراج الدولة لأكثر من معركة لكنها تتحرك بفكر رشيد و حكيم لانها تدرك ان جيشها جيش رشيد لا يعتدي وإنما يحمي الدولة و الأمن القومي لها





و استعانت درويش بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قال فيها " البلاد بتتهد من الداخل و ليس من الخارج مضيفة " الأصعب هو العدو الخفي و الذي يسعى للهدم من الداخل و ليس من الخارج.





وقالت درويش " هؤلاء يمكن ان نطلق عليهم اسم الخلايا النائمة و الخيانة الداخلية هي الأخطر مضيفة " لا شك ان هناك من يسعون للزُج بالدولة نحو معارك تشغلها عن معركة البناء و التنمية مضيفة " الدولة الان تسعى للتنمية الاقتصادية و الاستثمار في البشر.



