القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد فترة الانتقالات الاستثنائية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم الخميس بدلا من الجمعة القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وقال المصدر أنه لم يصل ادارة شؤون اللاعبين حتى الان اى خطاب رسمي يحدد موعد فترة القيد الاستثناءى من قبل الفيفا.





وأضاف.. الموسم الجاري استثناءى ولم يتضح حتى الان موعد انتهاءه لافتا إلى أنه بنسبة كبيرة سبكو ون فتح باب القيد الاستثناءى امام الأندية خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع الاتحادين الأفريقي والدولى لكرة القدم.





واشار الى انه عند الاستقرار بشكل نهائى على موعد انتهاء الدورى المحلي والإعلان عن بقية جدول المسابقة المحلية سوف يتم إخطار الأندية بموعد القيد الاستثنائي.



