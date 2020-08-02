AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:57 م
جانب من لقاء بين
جانب من لقاء بين الزمالك والاهلي
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن  موعد فترة الانتقالات الاستثنائية  من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم الخميس بدلا من الجمعة القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال المصدر أنه لم يصل ادارة شؤون اللاعبين حتى الان اى خطاب رسمي يحدد موعد فترة القيد الاستثناءى من قبل الفيفا.

وأضاف.. الموسم الجاري استثناءى ولم يتضح حتى الان موعد انتهاءه لافتا إلى أنه بنسبة كبيرة سبكو ون فتح باب القيد الاستثناءى امام الأندية  خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع الاتحادين الأفريقي والدولى لكرة القدم.

واشار الى انه عند الاستقرار بشكل نهائى على موعد انتهاء الدورى  المحلي والإعلان عن بقية جدول المسابقة المحلية سوف يتم إخطار الأندية بموعد القيد الاستثنائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 48 يوما من الرحيل.. الخطايا السبع للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة

فيديوجراف.. كشف حساب للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة

فيديوجراف.. 6 أسباب تدفع اتحاد الكرة لإلغاء الدوري قبل اجتماع الأندية

القمة الاستثناء الوحيد.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

مطلع أكتوبر.. اتحاد الكرة يحدد موعد فتح باب القيد للاعبي الأندية في الدوري

بشأن نظام الدورى.. المسابقات تعقد مؤتمرا صحفيا فى اتحاد الكرة خلال أيام

ترشيحاتنا

الأرجنتيني بوتشيتينو يرحب بتدريب برشلونة

لماذا يؤدي الحجاج طواف الوداع بـ«الجلباب» دون ملابس الإحرام؟.. معلومة لا يعرفها الكثير

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل

فضح مؤامراتهما واعترض عليها.. تركيا تعدم جنرالا اكتشف تمويل قطر للإرهاب عبر أنقرة

علاج فعال للضغط المرتفع وأمراض القلب.. بـ 2 جنيه

ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع والدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى