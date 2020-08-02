مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزل عائلته في المحلة أثناء لهوه

لقي طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه اثر سقوطه من أعلي سطح منزله بشكل مفاجىء حال لهوه بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة بشكل مفاجىء ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ جراء كسر بالجمجمه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمشرحة مستشفي المحلة العام .

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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العقيد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالى حول "حسن أحمد ابو العمايم" يبلغ من العمر ٣ سنوات بسبب سقوطه من أعلي سطح منزله .

وباشر الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال الى مكان الحادث

كما تبين من المعاينه الأولية أن الطفل كان يلهو على سطح منزلهم وانزلقت قدمه سهوا ولفظ انفاسه الأخيرة فى الحال ولا توجد شبهه جنائية.

كما دفعت سيارة إسعاف لنقل جثة الطفل الى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث .