AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزل عائلته في المحلة أثناء لهوه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

لقي طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه اثر سقوطه من أعلي سطح منزله بشكل مفاجىء حال لهوه بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة بشكل مفاجىء ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ جراء كسر بالجمجمه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمشرحة مستشفي المحلة العام .

أقرأ ايضا :شاهد..500 جنيه عيدية محافظ الغربية للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحي

تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العقيد محمد فتحي  مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالى حول "حسن أحمد ابو العمايم"  يبلغ من العمر ٣ سنوات بسبب سقوطه من أعلي سطح منزله .

وباشر الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال الى مكان الحادث

كما تبين من  المعاينه الأولية أن الطفل كان يلهو على سطح منزلهم وانزلقت قدمه سهوا ولفظ انفاسه الأخيرة فى الحال ولا توجد شبهه جنائية.

كما دفعت سيارة إسعاف لنقل جثة الطفل الى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول يوم العيد.. مصرع طفل أثناء لهوه بطائرة أعلى المنزل

أثناء لعبه بطيارة ورقية.. مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالغربية

مصرع شاب سقط من شرفه منزله بالطابق الخامس بالمحلة

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في كفر الشيخ

واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

غرق شخص في بحر كفر حجازي بالمحلة

ترشيحاتنا

توعد ورسالة نارية.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. فيديو

قبيل ساعات من انطلاقها.. أزمة كبيرة تضرب التعليم الكويتي

مطار شرم الشيخ يستقبل 11 رحلة طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا

مبلغ خيالى.. عبد الرزاق حمدالله نجم النصر السعودي مطلوب في الدوري الفرنسى

قصة حب شهد عليها الزوار.. أسد يلحق بزوجته بعد وفاتها بيوم.. صور

بسبب حتة جاتوة.. زوج و زوجة يقضيان ساعات الزواج الأولى في السجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود