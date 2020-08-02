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فن

كواليس كليب رايحين نسهر لـ محمد رمضان تدخل قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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دخل فيديو كواليس كليب رايحين نسهر للفنان محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على اليوتيوب.

وحقق الفيديو أكثر من 320 ألف مشاهدة بعد مرور يوم واحد من طرح كواليس الكليب الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.


كان الفنان محمد رمضان، حقق أكثر من 130 مليون مشاهدة،  بكليب «رايحين نسهر» بعد طرحه عبر يوتيوب، بداية شهر يناير 2020.

واحتفل محمد رمضان بوصول أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" إلى 30 مليون مشاهدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقام رمضان، بنشر صورة له من كليب رايحين نسهر وعلق على الصورة قائلا "30 مليون مشاهدة فى 30 يوما".

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