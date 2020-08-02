ما بلاش اللون ده معانا.. محمد رشاد: والدى كان يرفض بشدة دخولي مجال الغناء

قال المطرب محمد رشاد ، إنه بدأ الغناء فى فترة الإعدادي، موضحًا أن زملاءه هم أول من اكتشفوه و كانوا المشجع الأول له، وكشف أن أسرته بالكامل لا يوجد بها فنان، أو مغنى.





وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، أنه ظل طوال المرحلة الأعدادية والثانوية والجامعة يغني لزملائه وانضم لفرقة الموسيقى بالجامعة.





وأشار محمد رشاد، إلى أنه حصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي من جامعة طنطا، وخلال مرحلة الجامعة دخل فى مسابقات فنية كثيرة جدًا ولم يوفق.





وأوضح محمد رشاد، أنه منذ البداية وهو يغنى الأغانى الطربية ، لـ عبد الوهاب، وبعد ذلك بدأ فى غناء أغانى رومانسية لـ عمرو دياب، وقام بعمل حفلات فى الأوبرا.





ولفت محمد رشاد، إلى أن والده كان معارض فى البداية أن ينضم إلى مجال الغناء، وبعد محاولات إقناع والبحث عن عمل فى مجال المحاسبة و الغناء لم يوفق فى البداية فى مجال الغناء وبحث عن عمل فى تخصص دراسته وبعد ذلك انضم لـ برنامج المواهب "أراب أيدول" وتم فوزه وعاد للغناء مره أخري.





وكشف أنه انضم لـ برنامج المواهب "أراب أيدول" وقام بغناء أغنية ما بلاش اللون ده معانا، مؤكدًا أن والدته هى من اختارت له هذا الأغنية.



