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توك شو

إيناس الدغيدي: محمد رجب ممثل قدير وأثبت وجوده

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:36 م
إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
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عادل نصار
عبرت المخرجة إيناس الدغيدي، عن عميق حبها وتقديرها للفنان محمد رجب، مؤكدة أنه نجم وممثل شاطر.

وأضافت الدغيدي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الفنان محمد رجب ممثل قدير واستطاع يثبت وجوده في الوسط الفني.

وتابعت أنه الفنان محمد رجب محبوب جدا، وانتشر في المجال الفني وعمل اسم رائع بين الكبار.

وعن إمكانية تقديم عمل يضم النجوم أحمد عز، وهند صبري، ومحمد رجب، ردت قائلة: "محتاجين قصة كبيرة علشان تليق بالنجوم ويكون على مستواهم الفني الكبير، ويكون عمل كبير وياريت اخرج عمل ليهم كلهم".
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