دامت الانفجارات ساعتين.. ماذا حدث في قرية النواهض بقنا (القصة كاملة)

في المساء كانت الحياة هادئة تسير في هدوء، كطبيعة ليالي العيد -فهي ليلة ثاني أيام عيد الأضحى-، لكن مع الساعات الأولى من الصباح تحول الهدوء إلى فاجعة.. تلك هى قصة معاناة أهالي قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، والتي شهدت انفجار مستودع لإسطوانات الغاز.





انفجار مستودع الغاز، الذي لا يبعد سوى 500 متر عن قرية النواهض، وسبب فاجعة لكل سكان القرية، خاصة بعد ارتفاع ألسنة اللهب وتطاير أسطوانات الغاز المشتعلة في الهواء.

وعلى مدار ساعتين لم تهدأ خلالها تلك النيران، التي التهمت 300 أسطوانة غاز كانت معبأة للدفع بها إلى محافظة أسوان، واحتراق سيارة غاز سائل محملة بـ 24 طنا من الغاز، كان سيتم تفريغها بالمستودع لتعبئة الإسطوانات وطرحها بالأسواق.