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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأردنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:52 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أدانت المملكة الأردنية الهاشمية قرار السلطات الإسرائيلية بالمصادقة علي مشروع لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية قي منطقة القدس المحتلة في المنطقة " E1" الواقعة شرقي القدس المحتلة  .

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله علي الفايز، عن رفض بلاده للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي في بيان لوزارة الخارجية الاردنية ان القرار الاسرائيلي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لافتا الي انها خطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

واعاد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية تحذير بلاده من خطورة البناء في المنطقة " E1" وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وشدد بيان الخارجية علي ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، معتبرا  سياسة الاستيطان هدم لفرص حل الدولتين بل وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر
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