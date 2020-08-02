بعد الإشادة بموسيقى صاحب المقام.. تعرف على الموسيقي خالد الكمار

نال الموسيقي الشاب خالد الكمار إشادة لافتة على الموسيقى التصويرية لفيلم "صاحب المقام" سواء من الجمهور على وسائل التواصل الإجتماعي، و عدد من النقاد.
خالد الكمار قام بالمشاركة في وضع موسقى أكثر من عمل مميز في السينما ومنهم "عشم"، "ديكور"، "بشترى راجل"، "لأص بغداد"، وفي الدراما التلفزيونية أيضا، مثل "أفراح القبة"، و "وساوس" الذي عرض مؤخرا على شبكة نتفليكس.
خالد الكمار قام بالمشاركة في وضع موسقى أكثر من عمل مميز في السينما ومنهم "عشم"، "ديكور"، "بشترى راجل"، "لأص بغداد"، وفي الدراما التلفزيونية أيضا، مثل "أفراح القبة"، و "وساوس" الذي عرض مؤخرا على شبكة نتفليكس.