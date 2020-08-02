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فن

بعد الإشادة بموسيقى صاحب المقام.. تعرف على الموسيقي خالد الكمار

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:01 م
خالد الكمار
خالد الكمار
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محمد نبيـل
نال الموسيقي الشاب خالد الكمار إشادة لافتة على الموسيقى التصويرية لفيلم "صاحب المقام" سواء من الجمهور على وسائل التواصل الإجتماعي، و عدد من النقاد.

خالد الكمار قام بالمشاركة في وضع موسقى أكثر من عمل مميز في السينما ومنهم "عشم"، "ديكور"، "بشترى راجل"، "لأص بغداد"، وفي الدراما التلفزيونية أيضا، مثل "أفراح القبة"، و "وساوس" الذي عرض مؤخرا على شبكة نتفليكس.

فيلم "صاحب المقام" كان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الجاري، بدور العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه عبر المنصة الإلكترونية بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد بـ 25% فقط.

الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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