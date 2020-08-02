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فن

بالتايجر.. كارولين عزمى تبهر الجمهور في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
 شاركت الفنانة كارولين عزمى جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهرت كارولين مرتدية فستان تايجر بقصة محتشمة وإعتمدت شعرها الإسود منسدلًا على كتفيها ،وزينت اطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة .

وانضمت الفنانة كارولين عزمي، إلى فريق مسلسل "الحرامي" بطولة الفنانة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وتجسد كارولين ضمن الأحداث نجلة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.

وينتمى العمل لنوعية السيت كوم مكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمى  وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقائق. 

وشاركت كارولين عزمي في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، وكذلك في مسلسل "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلي ربيع.
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A post shared by Caroline Azmi - كارولين عزمى (@carolinekamalazmy) on

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