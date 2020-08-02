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ديني

دموع الفراق.. ضيوف الرحمن يودعون البيت العتيق

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:28 م
دموع الفراق.. ضيوف
دموع الفراق.. ضيوف الرحمن يودعون البيت العتيق
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محمود ضاحي
ودّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع لتكون آخر ما تراه أعينهم , راجين من المولى عز وجل أن يعيدهم إليه مرة أخرى.

وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق, و التضرع الى الله بالدعاء أن يتقبل منهم حجهم.
و سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن, عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج , ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام , وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج.
وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة , ومظلة لكل حاج.
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