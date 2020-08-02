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محافظات

لمخالفته للقانون.. الجيزة تزيل حمام سباحة شعبي بالوراق

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:35 م
الجيزة تزيل حمام
الجيزة تزيل حمام سباحة مخالف بالوراق
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محمد الصاحى
شن مركز ومدينة اوسيم، حملة مكبرة لردم حمام سباحة مخالف بمنطقة طريق الترعة بحي الوراق، وذلك لمخالفته للقانون وانشائه بدون الحصول على تراخيص، وعدم توافر أي اشتراطات للصحة والسلامة بحمام السباحة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواءأحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهه حازمه لاي اشغالات او تعديات خلال فتره عيد الاضحي من خلال الحملات المشتركه والتعاون بين الاحياء والمراكز.

حيث وجه إيراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بردم وتكسير وإزالة حمام سباحة مخالف للقانون بحي الوراق وذلك تحت إشراف اللواءمحمد عبدالحميد سيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وتمكنت الحملة من تكسير وإزالة حمام سباحة مخالف للقانون بطريق الترعه بحي الوراق ومصادرة مضبوطات وإيداعها مخازن الوحدة ببشتيل.

كما تمكنت حملة الإزالة من ردم الحمام برتش الطوب الخاص منعا لعودته الي نشاطه مره أخري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .
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