لمخالفته للقانون.. الجيزة تزيل حمام سباحة شعبي بالوراق

شن مركز ومدينة اوسيم، حملة مكبرة لردم حمام سباحة مخالف بمنطقة طريق الترعة بحي الوراق، وذلك لمخالفته للقانون وانشائه بدون الحصول على تراخيص، وعدم توافر أي اشتراطات للصحة والسلامة بحمام السباحة.





جاء ذلك في إطار توجيهات اللواءأحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهه حازمه لاي اشغالات او تعديات خلال فتره عيد الاضحي من خلال الحملات المشتركه والتعاون بين الاحياء والمراكز.



