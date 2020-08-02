فقدان 8 جنود أمريكيين في البحر .. وقرار حاسم من قيادة بالجيش

أوقف الجيش الأمريكي البحث عن 8 عناصر من البحرية كانوا قد فقدوا في البحر منذ أيام، واعتبرهم في عداد المتوفين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









وقال الكولونيل كريستوفر برونزي قائد وحدة المشاة الـ15 في البحرية "قررت بكل أسى إنهاء جهود البحث والإنقاذ".









وعلى مدى 40 ساعة من البحث، قامت مروحيات تتبع لمشاة البحرية وقوات البحرية وحرس السواحل، وسفن وزوارق بتمشيط أكثر من ألف ميل بحري، وفق بيان لمشاة البحرية.









وكان على متن المركبة البرمائية 16 عنصرا، أنقذ ثمانية منهم، لكن توفي أحدهم فيما اثنان في وضع حرج.









وكان العسكريون على متن مركبة برمائية غرقت الخميس في المياه العميقة قبالة ساحل كاليفورنيا خلال تدريب.



