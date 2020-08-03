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اقتصاد

تعرف على الدول الأفضل أداء اقتصاديا في زمن الكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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وكالات

كشفت بيانات صادرة أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش بنسبة 3.3% في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق، لكنه كان جيدًا مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.


وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ثاني أعلى نسبة من بين 14 دولة تضم الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.



وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ثاني أعلى نسبة من بين 14 دولة تضم الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.



وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 13 من أصل 36 دولة، بالإضافة إلى ستة اقتصادات رئيسية أخرى - الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.


ومن بين الدول الـ 14، تصدرت الصين القائمة حيث ارتفع اقتصادها بنسبة 11.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.


بينما على الجانب الآخر، انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.


وعانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أيضًا من انخفاض مزدوج الرقم في نموها الاقتصادي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.


كما انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1%، وانخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8% ، وانكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5%.


في المتوسط​​، انخفضت اقتصادات الدول الـ 14 بنسبة 9.5% على أساس ربع سنوي

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