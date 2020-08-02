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فن

أخبار الفن.. محمد رمضان يعاني من التنمر.. أحدث أغاني عمرو دياب بحضور دينا الشربيني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:42 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.

سلسلة من وقائع التنمر تعرض لها أبناء المشاهير على مدار الفترة  الماضية، وعلى رأسهم ابنتا شريف منير، وابنة عمر السولية وابنتا أحمد زاهر وأبناء دعاء فاروق.

حرص الفنان تامر حسني على السفر إلى الساحل الشمالى برفقة أصدقائه لقضاء اجازة عيد الاضحى للاستمتاع بالاجواء الهادئة هناك.

ينشر موقع صدى البلد، مجموعة من الصور التي تم إلتقاطها من كواليس أغنية "يا بلدنا الحلوة" الذي طرحه الهضبة عمرو دياب منذ أيام لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، وحقق نجاحا كبيرا.

كشف الفنان احمد حاتم عن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" الذي يعرض حاليا في موسم عيد الأضحى السينمائي.

أشاد المؤلف والسيناريست مدحت العدل بأغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب التي طرحها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك

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