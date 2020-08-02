الرئيس الجزائري يفتح تحقيقا موسعا بسبب حرائق الغابات

بعد حرائق الغابات التي اشتعلت في البلاد خلال الأيام الماضية، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فتح تحقيق للكشف عن أسباب الحرائق والتي أتت على مساحات شاسعة من الغابات.





وكون رئيس الوزراء عبد العزيز جراد خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها.





وتم تسجيل 66 حريقا متزامنا في 27 يوليو في 20 ولاية، ما تطلب تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها، وفق المديرية العامة للغابات.





وسجلت المديرية العامة للغابات 1216 بؤرة حريق بين الأول من يونيو والأول من أغسطس، التهمت أكثر من 8778 هكتارا في 37 منطقة.



