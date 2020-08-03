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برلمان

أبرزها مناقشة الاتفاقيات الدولية.. برلمانية تكشف جدول الأعمال الخاص بتشريعية النواب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
كشفت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمجلس النواب، جدول الأعمال الخاص بالأسبوع الجاري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان التى أكدت أن أبرزها هو النظر فى الإجراءات الجنائية يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت " الهوراى" لـ"صدى البلد"، إن يوم الثلاثاء اللجنة سوف تعقد جلستين الاولى بشأن  النظر فى الإجراءات الجنائية الساعة 11 صباحا، والأخرى النظر فى بعض الاتفاقيات الدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن يوم 16 أغسطس الموافق يوم الاحد ستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعرض قانون تقسيم الدوائر الخاص بانتخابات مجلس النواب المقبل.

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