مخرج صاحب المقام يحاول تبرئة فيلمه من تهمة السرقة





قام المخرج محمد العدل ماندو بوضع إهداء خاص في بداية تترات فيلمه الجديد "صاحب المقام" إلى روح المخرج الكبير سمير سيف.

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.

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الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، و تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



نشر محمد العدل مخرج "صاحب المقام" تدوينة لأحد الأشخاص يبرئ فيها فيلمه الجديد من تهمة الإقتباس من أحد الأفلام الإسرائيلية، بعدما غرد عدد كبير من نشطاء تويتر يتهمون فيها مؤلف الفيلم المصري بالسرقة.وكتب: رسم الشخصيات مختلف تمامًا بين الفيلمين ولا يوجد أي أوجه شبه وحتى العقدة الخاصة بالفيلم والحبكة ورمزية الفيلم و الانتصار للفكرة في النهاية مختلفين تماما.