مخرج صاحب المقام يحاول تبرئة فيلمه من تهمة السرقة

نشر محمد العدل مخرج "صاحب المقام" تدوينة لأحد الأشخاص يبرئ فيها فيلمه الجديد من تهمة الإقتباس من أحد الأفلام الإسرائيلية، بعدما غرد عدد كبير من نشطاء تويتر يتهمون فيها مؤلف الفيلم المصري بالسرقة.
وكتب: رسم الشخصيات مختلف تمامًا بين الفيلمين ولا يوجد أي أوجه شبه وحتى العقدة الخاصة بالفيلم والحبكة ورمزية الفيلم و الانتصار للفكرة في النهاية مختلفين تماما.
وكتب: رسم الشخصيات مختلف تمامًا بين الفيلمين ولا يوجد أي أوجه شبه وحتى العقدة الخاصة بالفيلم والحبكة ورمزية الفيلم و الانتصار للفكرة في النهاية مختلفين تماما.