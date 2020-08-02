AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مخرج صاحب المقام يحاول تبرئة فيلمه من تهمة السرقة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:17 م
صاحب المقام
صاحب المقام
Advertisements
نبيل العدوى
نشر محمد العدل مخرج "صاحب المقام" تدوينة لأحد الأشخاص يبرئ فيها فيلمه الجديد من تهمة الإقتباس من أحد الأفلام الإسرائيلية، بعدما غرد عدد كبير من نشطاء تويتر يتهمون فيها مؤلف الفيلم المصري بالسرقة.

وكتب: رسم الشخصيات مختلف تمامًا بين الفيلمين ولا يوجد أي أوجه شبه وحتى العقدة الخاصة بالفيلم والحبكة ورمزية الفيلم و الانتصار للفكرة في النهاية مختلفين تماما.

قام المخرج محمد العدل ماندو بوضع إهداء خاص في بداية تترات فيلمه الجديد "صاحب المقام" إلى روح المخرج الكبير سمير سيف.

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبكي يعلن عن موعد طرح فيلم يسرا وآسر ياسين في دور العرض

طرح فيلم صاحب المقام بعد السماح بفتح دور العرض.. اليوم

بعد نجاحها في الداعية.. هاني سلامة ومحمد العدل يعودان للتعاون من جديد

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

إبراهيم نصر ومحمود مسعود يظهران في فيلم "صاحب المقام" رغم وفاتهما

مخرج صاحب المقام يهدي فيلمه إلى روح المخرج سمير سيف

ترشيحاتنا

مش مهتم.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم حول انفصاله عن أنغام

قبيل ساعات من انطلاقها.. أزمة كبيرة تضرب التعليم الكويتي

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة

مصر تتجاوز خطر كورونا.. الصحة: تسجيل 167 إصابة بـ الفيروس.. و31 وفاة

مصر بتفرح.. انحسار فيروس كورونا في أيام عيد الأضحى

لقاء الخميسي تتميز بإطلالة شبابية جديدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود