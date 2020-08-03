وقفت محافظة كاملة.. محمد رشاد يكشف مواقف لأول مرة بعد عودته من أراب أيدول

قال المطرب محمد رشاد، نجم " أراب أيدول " إن مشاركته فى برنامج المواهب ساهم بشكل كبير فى وصوله لهذه المرحلة، مضحًا ط البرنامج اختصر عليا مشوار طويل".





وأضاف محمد رشاد ، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، : " أنه فور عودته من لبنان توقفت محافظة بالكامل ".





وأشار محمد رشاد، إلى أنه فور وصولة مطار القاهرة بعد الفوز في "أراب أيدول" وجد مجموعة كبيرة من المواطنين فى انتظاره، وعند وصوله الغربية شاهد أهالى طنطا فى انتظاره.





وأوضح محمد رشاد، أن أبناء طنطا كانوا يدعمونه بكل شئ التشجيع و الدعاء رغم خسارة اللقب.





ولفت محمد رشاد، إلى أن أول من استقبله من أسرته كانت والدته، وأكد أنه المواطنين كانت تاندى عليه باسم يا نجم مصر".



