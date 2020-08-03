حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8/3 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك



حظك اليوم برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا ومهنيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

اجتماعيا وعائليا: اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.



حظك اليوم برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا وعائليا: المريخ في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجبات عائلية واجتماعية موفقة.

ماليا: القمر الجديد في منزل المال واليوم مناسب للمطالبة بحقوق متأخرة ولإنجاز أعمالك.



حظك اليوم برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

ماليا: الشمس وعطارد والقمر الجديد في برجك وتستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.

مهنيا وعاطفيا: القمر الجديد في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.



حظك اليوم برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وعاطفيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف.

ماليا ومهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.



حظك اليوم برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

مهنيا وماليا: تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.



حظك اليوم برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

اجتماعيا: هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.



حظك اليوم برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا ومهنيا: الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يساعدانك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل.

ماليا واجتماعيا: عطارد في منزلك التاسع يمنحك قوة ملاحظة ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.



حظك اليوم برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا: المريخ في منزل الأصدقاء يساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.



حظك اليوم برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

اجتماعيا وماليا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تقبل بالمتاح وستحصل على الأفضل إذا صبرت.



حظك اليوم برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

عائليا وعاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك أن تحافظ على علاقاتك.



حظك اليوم برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.



حظك اليوم برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عائليا: القمر الجديد في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي