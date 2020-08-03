حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8/3 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 3-8- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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حظك اليوم برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا ومهنيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.
اجتماعيا وعائليا: اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.
حظك اليوم برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعائليا: المريخ في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجبات عائلية واجتماعية موفقة.
ماليا: القمر الجديد في منزل المال واليوم مناسب للمطالبة بحقوق متأخرة ولإنجاز أعمالك.
حظك اليوم برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
ماليا: الشمس وعطارد والقمر الجديد في برجك وتستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.
مهنيا وعاطفيا: القمر الجديد في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.
حظك اليوم برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا وعاطفيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف.
ماليا ومهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.
حظك اليوم برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.
مهنيا وماليا: تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.
حظك اليوم برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.
اجتماعيا: هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.
حظك اليوم برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا ومهنيا: الشمس والقمر الجديد في منزل الحظ يساعدانك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل.
ماليا واجتماعيا: عطارد في منزلك التاسع يمنحك قوة ملاحظة ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.
حظك اليوم برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا: المريخ في منزل الأصدقاء يساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.
حظك اليوم برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.
اجتماعيا وماليا: القمر الجديد في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تقبل بالمتاح وستحصل على الأفضل إذا صبرت.
حظك اليوم برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.
عائليا وعاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك أن تحافظ على علاقاتك.
حظك اليوم برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.
حظك اليوم برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عائليا: القمر الجديد في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي