مارست الجنس في السيارات مقابل 4 آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ زمردة ابنة شيري هانم

كشفت التحقيقات واعترافات المتهمتين شيريفة رفعت وشهرتها شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.





أدلت المتهمة نورا هشام علاء الدين الشهيرة بـ " زمردة " بإعترافات تفصيلية في القضية رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر أول، حيث قالت : " اللي حصل إن أنا كنت عايشة مع والدي ووالدتي وسنة 2005 والدي انفصلا ورحت عشت مع والدتي في العمارة بتاعة جدتي في مدينة نصر وامي كانت في مشاكل بينها وبين خالى وان جدتي كتبتله كل حاجه باسمه بيع وشراء واحنا ساعتها كان والدي بيبعتلي فلوس ودى اللى كنا بنعيش بيها.





وأضافت زمردة ، اتجوزت من حوالي سنة ونص جواز عرفي لمدة ١٠ أيام، وعشان احنا مش معانا فلوس لقيت واحد متجوز هيتحوزني عرفي ويديني مهر ٨٠ الف جنية وبعد ١٠ ايام حسيت اني مش عايزة اكمل فقولتله ننفصل، وطبعا والدتي كانت على علم وعارفة بالجواز عشان كنا عايزين اي فلوس.





وعلقت زمردة على رسائل بينها وبين والدتها حول شخص يدعى ك م، وقالت : ايوة الرسائل دي كانت بيني وبينها عشان تبقى عارفة انا بعمل ايه، والشخص ده واحد كنت هقابله وهي كانت عايزة تعرف انا هاخد كام، والشخص ده انا كنت معشماه اني هيبقي فيه بينا علاقة جنسية واني هقضى معاه ليلة ويديني فلوس.





وانا بصراحة كنت بضحك عليه، ولما روحت اتحججت اني عندي ظروف واخدت ٤ آلاف جنية ومشيت وعملت له بلوك، وانا كنت بقول لأمي أن في ناس على الانستجرام عايزة تقابلني ويكون في علاقة جنسية، وكنا بنتفق ازاي اقابلهم وامشي بدون مايحصل علاقة كاملة.





وأضافت زمردة ، معظم علاقاتي ماما كانت عارفاها، لما كنت بنزل مع أشخاص في عربياتهم ويحصل علاقة جنسية بس مش كاملة واخد الفلوس وامشي، وماما كان دورها انها تقولي ازاي اتحجج عشان اهرب من العلاقة الجنسية الكاملة.





وتابعت زمردة، حول محادثة تضمنت ايحاءات جنسية بينها وبين والدتها، أنها كانت في سيارة مع شخص يدعى أ وتحدثت والدتها لتسألها عن مكانها وهتاخد كام، وفعلا نزلت معاه في العربية وعملنا علاقة بس مش كاملة واخدت الفلوس ومشيت.



