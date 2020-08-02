ماذا فعل الفنانون فى عيد الأضحى.. شاهد

فى البداية هنأ الفنان عادل إمام ، المسلمين في أول أيام عيد الأضحى المبارك ونشر عادل إمام مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وهو يأكل قائلا : كل عام وانتم بخير عيد سعيد " .





وهنا الفنان تامر عاشور ، جمهوره في أول أيام عيد الأضحى المبارك ونشر تامر عاشور صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، قائلا : " كل سنه وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم وعلى اهلي وبنتي " .





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واحتفل الفنان محمد الشرنوبى بعيد الاضحى وهنأ جمهوره به ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق الشرنوبى قائلا " كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك يارب يبقى عيد سعيد علينا كلنا ".





و هنأ الفنان أحمد زاهر , متابعيه بعيد الأضحى من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" بنشر صورة له من حمام السباحة وكتب أحمد زاهر على الصورة: "كل سنه وانتم طيبين و عيد سعيد".









واحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد الاضحي المبارك وهنأ متابعيه عبر إنستجرام ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة لوالده وعلق عليها قائلا "عيد أضحى مبارك إن شاء الله، كل سنه و حضراتكم جميعًا بألف خير و ربنا يبعد عننا جميعًا و عن كل حبايبنا اى شر (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".





و هنأ الفنان ظافر العابدين متابعيه بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ونشر ظافر العابدين فيديو له وهو يهنئ متابعيه بعيد الاضحي وعلق عليه قائلا "عيد سعيد".





وجه النجم احمد السقا ، التهنئة للامتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الاضحى المبارك عبر حسابه على "انستجرام" ونشر احمد السقا صورة له وعلق "كل عام و انتم بخير و عيد سعيد عليكو "





و نشر الفنان مصطفى خاطر صور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر "مصطفى خاطر" في الصور بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك العمرة وعلق قائلًا: "كل سنة وانتم بالف خير".





و هنأ الفنان محمود ياسين جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حيث نشر الفنان محمود ياسين صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق محمود ياسين قائلًا:"عيد سعيد على الجميع يارب".





وهنأ الفنان أحمد فلوكس، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك بفيديو كوميدي. ونشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي انستجرام وهي يغسل الملابس علي " الطشت " وعلق قائلا: " كل سنة وانتوا طيبين . عيد سعيد عليكم ... انبسطوا و العبوا و افرحوا " .

فيما نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له من خلال حسابه "انستجرام"وهنأ هشام ماجد جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحي سعيد عليكم".





وحرص الفنان عمر الشناوي على تهئنة الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى ونشر عمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "، فيديو يجمعه بابنه وعلق علي الفيديو: "سنسن بيعيد عليكم كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".





و هنأ الفنان كريم عفيفي، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك ونشر الفنان كريم عفيفي صورة عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين ومبسوطين وبصحة وسعادة عيد سعيد عليكم".





و هنأ الفنان حسين فهمي، المسلمين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ونشر الفنان حسين فهمي، صورة تجمعه مع شقيقه الفنان مصطفي فهمي عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا: "كل سنه وأنتو طيبين ..عيد أضحي سعيد".





و حرص الفنان أحمد رزق على تهنئة الأمة الإسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابه على موقع "انستجرام" ونشر رزق صورة وعلق عليها قائلًا :"كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".





و نشر الفنان رامز جلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حرص فيها على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكتب رامز جلال، في تغريدته على تويتر: «كل سنه وانتوا طيبين .. وعيد سعيد عليكوا يارب ودايما بصحه وسعاده اللهم امين يارب»، لتنهال عليه التعليقات والتهاني.





حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وكتب أحمد فهمي، في تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «كل سنة وانتم طيبين»، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات، والتهاني من متابعيه في أول أيام العيد.





هنأ الفنان نضال الشافعى"، جمهوره بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ونشر نضال الشافعى، صورة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق على الصورة قائلًا "عيد اضحى سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله .. واللهم وفقكم الي كل ما يحبه ويرضاه .. ويجعلكم في الدنيا من السعداء الذين يبتغون مرضاه".









و هنأ الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك و شارك الفنان محمد عبد الرحمن ، صورة جديدة له من خلال حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام وظهر محمد عبد الرحمن فى الصورة من كواليس تصوير جمجوم وبمبم مرتديا الجلابية وعلق على الصورة قائلًا:"كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".