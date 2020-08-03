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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. كفتة وساطور.. شوف محمد رجب وبوسي شلبي بيعملوا إيه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام: " بعد سنين كتير هانعرف قيمة الفنانة أنغام، أكتر لأن المطربات اللى زى أنغام اللى هما  بيشتغلوا طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم  جدا و اللى بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقى.

قال المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" إنه شارك فى أغنية " مصر النهارده" التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نجوم كبار، بأحد الاحتفالات.

وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رسالة للفنانة أنغام، قائلا :"بعد سنين كتير الناس هتعرف قيمتك الحقيقة الفنية الكبيرة".

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو لكلمة المشير خليفة حفترة قائد الجيش الليبي الوطني، مساء اليوم الأحد.

ظهر الفنان محمد رجب، في لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر شاشة «المحور»، وهو يقوم بطهي طعام "الكفتة"، في إحدى فقرات البرنامج.

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي، عن عميق حبها وتقديرها للفنان محمد رجب، مؤكدة أنه نجم وممثل شاطر.

كشف الفنان محمد رجب، عن أكثر ثلاث شخصيات أثروا في طريقه الفني في البداية، مؤكدا أنه عانى كثيرا في بداية طريقه الفني.

رد الدكتور أحمد سعيد استشاري الباطنة في روسيا، على سؤالا «هل انخفضت حدة وخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا؟».

كشف حمد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن الإجراءات الصحية المتبعة في الحج للموسم الحالي في ظل وباء فيروس  كورونا المستجد.

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