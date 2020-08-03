البيانات الشخصية فى إيد أمينة بعد تصديق الرئيس على القانون.. نواب: يشجع الاستثمارات الخارجية .. وعقوبات تصل لـ 3 ملايين جنيه فى انتظار المخالفين

برلماني يعدد فوائد قانون حماية البيانات الشخصية وموعد تطبيقه

مزايا قانون حماية البيانات الشخصية

برلمانية: قانون حماية البيانات الشخصية يحافظ على سرية الأفراد من الانتهاك









وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية ، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.





ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية و التقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.

و أكد عدد من نواب البرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يقضى على ظاهرة التحرش الالكتروني من خلال القضاء على مافيا سرقة الصور والملفات والبيانات الخاصة بالأفراد حال تقديم بلاغ من جانب المجنى عليه لمباحث الإنترنت ومن ثم يتم التعامل مع هذا البلاغ من جانب المباحث.

وقال جون طلعت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون حماية البيانات الشخصية سيتم تطبيقه وتفعيل عقوباته بشكل مباشر حال تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة به التي سيتم إعدادها من جانب وزارة الاتصالات خلال الشهر المقبل.

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واضاف "طلعت" لـ"صدى البلد"، أن القانون يعتبر انجاز إضافى من انجازات لجنة الاتصالات التي قامت لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم البرلمان، لافتًا الى أن القانون يشجع الاستثمارات الخارجية فجميع الشركات العالمية تؤكد على أهمية وجودة لحمايتهم من الانتهاك.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز مزايا القانون القضاء على ظاهرة التحرش الالكتروني من خلال القضاء على مافيا سرقة الصور والملفات والبيانات الخاصة بالأفراد حال تقديم بلاغ من جانب المجنى عليه لمباحث الإنترنت ومن ثم يتم التعامل مع هذا البلاغ من جانب المباحث.

وتابع النائب :" مع تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية جميع البيانات ستكون آمنة وهناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين لنصوص ومواد القانون.



قال محمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بتقديم قانون حماية البيانات الشخصية للبرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى نادى بأهمية هذا القانون من اجل الحفاظ على بيانات الاشخاص من الانتهاك. ومن جانبه،محمد









وأكد "البعلى" لـ"صدى البلد"، أن البرلمان قام بدوره فى مناقشة القانون والموافقة عليه، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين على شبكات التواصل والشراء الإلكتروني وفرض رقابة على الشركات الوهمية و سيطرة على شائعات وحالات النصب والإحتيال في فيسبوك.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذا القانون يساعد الأمن القومى المصرى على حماية بيانات الأفراد الالكترونية من الضياع ويضع حد لمافيا سرقة البيانات الشخصية من خلال العقوبات التي أقرها التى تقضى تماما على ظاهرة الاحتيال.





و قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذى أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن عقوبات رادعة تحافظ على سرية البيانات من الانتهاك ويقضى على التحرش الالكتروني.





وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن هناك جرائم عديدة ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وغيرها من جانب مافيا هدفهم الابتزاز و التربح بطرق غير شرعية حتى لو كانت هذه الطرق عن طريق الابتزاز الفتيات عن طريق سرقة الصور والبيانات وغيرها للحصول على الأموال.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن منذ ظهور الانترنت حتى الان لا يوجد ما يجرم جرائم التحرش ومرتكبيها، لافتة الى أن حال تطبيق القانون على ارض الواقع تتولى مباحث الانترنت عملية تتبع هذه الجرائم وخاصة جرائم التواصل الاجتماعى.



