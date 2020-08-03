أحمد إبراهيم يغنى فى استديو مساء dmc أغنية من ألبومه الجديد

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، عن أنه يستعد لطرح البومين الاول موسيقى فقط و الثانى إلبوم غنائى.





وقال ابراهيم ، خلال لقاء خاصة لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، إنه تعاون مع المطرب بهاء سلطات فى أغنية أنا مصمم وكانت من احلى الاغانى التى قام بتوزيعها و على مدار الحلقه غنى ابراهيم لانغام وعمرو دياب ، والجسمى وشيرين وغيرهم من النجوم





كما غنى ابراهيم أغنية من ألبومه الجديد الذي جاءت كلماتها كالتالي





انا عايز اتساب فى حالى واقفل كل البابان و لا أنا عايز اكون مثالى ولا احسن من فلان ..انت اخترت اللى تبعد ده قرارك مش قرارنا ماتجيش تتهمنى ودخلنى فى المقارنه ..





https://www.facebook.com/dmctv/posts/1274251409695276