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توك شو

أحمد إبراهيم يغنى فى استديو مساء dmc أغنية من ألبومه الجديد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 ص
الموزع الموسيقي أحمد
الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
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عادل نصار
أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن أنه يستعد لطرح البومين الاول موسيقى فقط و الثانى إلبوم غنائى.

وقال ابراهيم، خلال لقاء خاصة لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، إنه تعاون مع المطرب بهاء سلطات  فى أغنية أنا مصمم وكانت من احلى الاغانى التى قام بتوزيعها و على مدار الحلقه غنى ابراهيم لانغام وعمرو دياب ، والجسمى وشيرين وغيرهم من النجوم

كما غنى ابراهيم أغنية من ألبومه الجديد الذي جاءت كلماتها كالتالي

انا عايز اتساب فى حالى  واقفل كل البابان  و لا أنا عايز اكون مثالى ولا احسن من فلان ..انت اخترت اللى تبعد ده قرارك مش قرارنا ماتجيش تتهمنى  ودخلنى فى المقارنه ..

https://www.facebook.com/dmctv/posts/1274251409695276
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