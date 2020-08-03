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مرأة

لتجدد النشاط.. أطعمة تحارب الإجهاد والتعب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:02 ص
الاجهاد
الاجهاد
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يشعرون بالتعب والإجهاد سريعا يمكنك الاعتماد على تناول بعض الأطعمه التى تساعد في القضاء على الإجهاد لغناها ببعض العناصر مثل المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامينات ب والنحاس.

إليك أبرز تلك الأطعمه قدمها موقع بولد سكاى الهندى
- التوت الأزرق ..

غني بمضادات الأكسدة التي تجعله مفيدًا لتقليل الإجهاد. وقد ثبت أن محتوى الفلافونويد في العنب البري يحسن المزاج ويقلل من الضغط الذي يتبعه القلق والاكتئاب

 - بذور عباد الشمس 
تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا غنيًا بفيتامين E بمثابة أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن تساعد في تغيير المزاج وتحسين أعراض الاكتئاب  . بذور عباد الشمس غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل من الإجهاد ، بما في ذلك المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامينات ب والنحاس.

- البقدونس
مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مستويات التوتر لديك . تؤكد الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة قد يساعد في منع الإجهاد وانخفاض مستويات القلق.

- الخرشوف

 غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ج والحديد ومضادات الأكسدة ، تحتوي هذه الخضروات الغريبة على البريبايوتكس مثل الفركتولي جوساكاريدات (FOSs) التي قد تساعد في تقليل مستويات التوتر

- البيض 
غني بالبروتين ، الكولين ، أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فيتامينات ب وغيرها من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن مزاجك بشكل كبير وتتحكم في مستويات التوتر. البيض الكامل غني بشكل خاص بالكولين الذي ثبت أنه يحمي من الإجهاد.
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