لتجدد النشاط.. أطعمة تحارب الإجهاد والتعب

هل أنت ممن يشعرون ب التعب الإجهاد سريعا يمكنك الاعتماد على تناول بعض الأطعمه التى تساعد في القضاء على الإجهاد لغناها ببعض العناصر مثل المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامينات ب والنحاس.





إليك أبرز تلك الأطعمه قدمها موقع بولد سكاى الهندى



- التوت الأزرق ..





غني بمضادات الأكسدة التي تجعله مفيدًا لتقليل الإجهاد. وقد ثبت أن محتوى الفلافونويد في العنب البري يحسن المزاج ويقلل من الضغط الذي يتبعه القلق والاكتئاب







- بذور عباد الشمس

تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا غنيًا بفيتامين E بمثابة أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن تساعد في تغيير المزاج وتحسين أعراض الاكتئاب . بذور عباد الشمس غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل من الإجهاد ، بما في ذلك المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامينات ب والنحاس.







- البقدونس

مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مستويات التوتر لديك . تؤكد الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة قد يساعد في منع الإجهاد وانخفاض مستويات القلق.





- الخرشوف



غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ج والحديد ومضادات الأكسدة ، تحتوي هذه الخضروات الغريبة على البريبايوتكس مثل الفركتولي جوساكاريدات (FOSs) التي قد تساعد في تقليل مستويات التوتر







- البيض

غني بالبروتين ، الكولين ، أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فيتامينات ب وغيرها من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن مزاجك بشكل كبير وتتحكم في مستويات التوتر. البيض الكامل غني بشكل خاص بالكولين الذي ثبت أنه يحمي من الإجهاد.