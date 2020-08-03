بعد إعلان شفاء الأب.. ابن أميتاب باتشان ما زال يعانى من فيروس كورونا

نشر الفنان أبهيشيك باتشا ن – نجل النجم الهندي أميتاب باتشان ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن من خلالها عن نتائج المسحة الطبية التي أجراها للتأكد من شفاءه من فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.





ورغم إعلان أميتاب باتشان ، شفائه، من فيروس كورونا صباح اليوم، إلا أن ابنه أبهيشيك، سوف يمكث مدة إضافية بالمستشفى، لأن نتيجة تحليله جاءت إيجابية، عكس والده.





وكتب أبهيشيك باتشان، عبر تويتر: «أنا ، لسوء الحظ بسبب بعض الأمراض المصاحبة تبقى نتيجة كوفيد - 19، إيجابية وسأبقى في المستشفى مرة أخرى، أشكركم جميعًا على رغباتكم وصلواتكم المستمرة لعائلتي .. سأهزم هذا وأعود بصحة أفضل! وعد».





يأتي ذلك بعدما علن الفنان أميتاب باتشان عن شفائه من فيروس كورونا، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.





وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".





كان أميتاب باتشان قد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".





وعن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات قال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".



