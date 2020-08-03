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مرأة

للحوامل.. أطعمة غير متوقعة تصيبك بالإجهاض المبكر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:02 ص
اجهاض
اجهاض
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لمياء الياسين
هل تعلم أن تناول بعض الأطعمة ، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، قد يتسبب في تهديد طفلك؟ إن الإجهاض خلال مرحلة مبكرة من الحمل (الثلث الأول) شائع جدًا. يمكن لبعض المواد الغذائية أن تسبب تقلصات داخلية وتمدد عنق الرحم مما يؤدي إلى إجهاض

إليك أبرز الأطعمه التى يمكن أن تسبب  الإجهاض يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. الأناناس

تناول الأناناس أو شرب عصير الأناناس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت. يتكون الأناناس من البروميلين ، الذي يمكن أن يسبب تقلصات في النساء الحوامل ، مما يؤدي إلى إجهاض

 2. الصبار

ممتاز للشعر والبشرة والهضم. ولكن ، يجب على النساء الحوامل تجنب استهلاك عصير الصبار ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الحوض ، مما يسبب الإجهاض  . من المستحسن تجنب استخدام منتجات الصبار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

3. البابايا

هي واحدة من الأطعمة الشائعة التي تسبب الإجهاض . يحتوي البابايا الخضراء أو غير الناضجة على إنزيمات يمكن أن تؤدي إلى تقلصات الرحم ، مما يؤدي إلى الإجهاض. لذلك ، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول البابايا الخضراء ، خاصة خلال فترة الحمل المبكرة.

4. منتجات الألبان غير المبستر

تحتوي على بكتيريا تسمى الليستريا ، والتي يمكن أن تكون ضارة جدًا بالنساء خلال المراحل المختلفة من الحمل . توجد هذه البكتيريا أيضًا في الدواجن والمأكولات البحرية غير المطبوخة. لذا ، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر الشديد وتجنب هذه المواد الغذائية أثناء الحمل
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