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مجدى الهواري يكشف كواليس مسرحية حزلقوم لـ أحمد مكي وبيومي فؤاد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:57 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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عبد الخالق صلاح
قال المخرج مجدي الهواري، أن فرقة مسرحية علاء الدين ظلت فترة كبيرة مبتعدة عن بعضها البعض بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج Lite show المذاع على فضائية الحياة، فكرنا بعودة المسرحية مرة أخرى من خلال تقديم عروض لأسر الشهداء والمهن الطبية، مشيرا الي انهم بدوا العروض في الساحل. 

وأشار الهواري أنه يجهز الان لمسرحية حزلقوم بطولة النجم أحمد مكي وبيومي فؤاد، منوها انهم سوف يبدأون البروفات النهائية في نهاية الشهر الجاري.


مسرحية علاء الدين بطولة النجم أحمد عز وتارا عماد ومحمد جمعة ومحمد ثروت.
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