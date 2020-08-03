موجز السوشيال.. حسام عاشور يدعم تركي آل الشيخ.. ماجد المصري ينشر صورة مع حب عمره

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
وجه حسام عاشور لاعب النادي الأهلى رسالة الى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعد تعرضة لوعكة صحية .
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع زوجها الفنان احمد فهمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
نشر الفنان ماجد المصرى صورة مع زوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
نشرت الفنانة هند صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت هند صبرى قائلة " ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية".