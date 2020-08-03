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أخبار البلد

موجز السوشيال.. حسام عاشور يدعم تركي آل الشيخ.. ماجد المصري ينشر صورة مع حب عمره

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


وجه حسام عاشور لاعب النادي الأهلى رسالة الى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعد تعرضة لوعكة صحية .


نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع زوجها الفنان احمد فهمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



نشر الفنان ماجد المصرى صورة مع زوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


نشرت الفنانة هند صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت هند صبرى قائلة " ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية".


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