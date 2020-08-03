منافس الزمالك.. حميد أحداد يقود الرجاء إلى وصافة الدوري المغربي

انتهى منذ قليل لقاء الرجاء المغربي، ضد يوسفيه برشيد، في الاسبوع ال20 من الدوري المغربي، والذي انتهى بهدفين مقابل لا شئ لفريق الرجاء.





وشهد اللقاء تألق لاعب الزمالك المعار حميد احداد والذي احرز الهدف الثاني في الدقيقة 71' من زمن اللقاء، فيما سجل هدف اللقاء الأول الحفيظي في الدقيقة 50'.





وبهذا الانتصار قفز فريق الرجاء من المركز الخامس الى وصافة الدوري برصيد 35 نقطة، ويفصله عن الصدارة نقطتان، ومتبقي له مبارتان مؤجلتان.





الجدير بالذكر الرجاء سيواجه الزمالك في دور نص النهائي، من بطولة دوري ابطال افريقيا، ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بالمغرب 25 او 26 سبتمبر، فيما سيقام لقاء العودة بمصر 2 او 3 أكتوبر.