AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافس الزمالك.. حميد أحداد يقود الرجاء إلى وصافة الدوري المغربي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
انتهى منذ قليل لقاء الرجاء المغربي، ضد يوسفيه برشيد، في الاسبوع ال20 من الدوري المغربي، والذي انتهى بهدفين مقابل لا شئ لفريق الرجاء.

وشهد اللقاء تألق لاعب الزمالك المعار حميد احداد والذي احرز الهدف الثاني في الدقيقة 71' من زمن اللقاء، فيما سجل هدف اللقاء الأول الحفيظي في الدقيقة 50'.

وبهذا الانتصار قفز فريق الرجاء من المركز الخامس الى وصافة الدوري برصيد 35 نقطة، ويفصله عن الصدارة نقطتان، ومتبقي له مبارتان مؤجلتان.

الجدير بالذكر الرجاء سيواجه الزمالك في دور نص النهائي، من بطولة دوري ابطال افريقيا، ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بالمغرب 25 او 26 سبتمبر، فيما سيقام لقاء العودة بمصر 2 او 3 أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصراع يحتدم على حميد أحداد.. والرجاء يضع شرطًا لحسم الصفقة.. تفاصيل

الزمالك يرسل خطابا للرجاء المغربي لاستعادة حميد أحداد

وكيل حميد أحداد يكشف موقف اللاعب النهائى من اللعب أمام الزمالك.. خاص

الزمالك يطلب من الرجاء المغربي 1.5 مليون دولار لبيع حميد أحداد

قلق حول مصير حميد أحداد مع الزمالك وموقف الرجاء من شراء اللاعب

استدعاء حميد أحداد لقائمة منتخب المغرب للمحليين

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد إبراهيم يتغزل فى طليقته أنغام.. محمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. كفتة وساطور.. شوف محمد رجب وبوسي شلبي بيعملوا إيه

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

أخبار الزمالك.. أوناجم وبنشرقي يثيران غضب جماهير النادي.. هدية للأبيض من بيراميدز

أهم الأخبار .. مصرع وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية.. نتيجة الثانوية .. ومصر تتجاوز خطر كورونا

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

بسبب حتة جاتوة.. زوج و زوجة يقضيان ساعات الزواج الأولى في السجن

AdvertisementS

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه لـ نادي الزمالك

غضب بين جمهور الزمالك بعد ظهور أوناجم وبنشرقي بصحبة عدد من الفتيات.. فيديو

دخل غرف ملابس الفريق.. أزمة في الأهلي بسبب حسن شاكوش

مصرع مروان عبد النبي لاعب إسكواش سموحة فى حادث مرورى مروع

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

أخبار الزمالك.. أوناجم وبنشرقي يثيران غضب جماهير النادي.. هدية للأبيض من بيراميدز

أخبار الرياضة.. ظهور بنشرقي وأوناجم بصحبة فتيات فى ملهى ليلى.. وحسن شاكوش يثير مشكلة فى الأهلي

أخبار الأهلي.. تدريبات بدنية متنوعة للاعبين.. وحسام عاشور يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

ترحيب واسع بظهور نهاوند سري بثنائية "10 الصبح" بقناة الأهلي.. وزملكاوية: بنحبك برضو

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

هل يحق لاتحاد الكرة رفض طلب الإنتاج تأجيل مباراتي الأهلي ونادي مصر؟ .. محمد فضل الله يجيب

القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود