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محمد رشاد: والدي كان يرفض بشدة دخولي مجال الغناء.. وهذه هي رسالة الرئيس السيسي لي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:02 ص
محمد رشاد
محمد رشاد
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البهي عمرو
حل المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" ضيفًا على برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، وكشف رشاد تفاصيل دخوله المجال الفني رغم رفض والده، وتفاصيل غنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



قال المطرب محمد رشاد، إنه بدأ الغناء فى فترة الإعدادي، موضحًا أن زملاءه هم أول من اكتشفوه و كانوا المشجع الأول له، وكشف أن أسرته بالكامل لا يوجد بها فنان، أو مغنى. 

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي  خالد أبو بكر، أنه  ظل طوال المرحلة الأعدادية والثانوية والجامعة يغني لزملائه وانضم لفرقة الموسيقى بالجامعة.




قال المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" إنه شارك فى أغنية " مصر النهارده" التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نجوم كبار، بأحد الاحتفالات.

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي  خالد أبو بكر: "كنت مرعوب وانا بغني أمام الرئيس والوزراء".




قال المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" إن أول مبلغ حصل عليه من الغناء كان 150 جنيه، موضحًا أنه كان فى حالة فرح شديد جدًا.

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي  خالد أبو بكر، أن والده كان رافضًا لدخوله مجال الغناء، أو الغناء فى الحفلات.   




قال المطرب محمد رشاد، إنه شارك فى تتر المسلسلات، وأول مشاركة له كان فى سلسال الدم وهو من الأعمال المميزة، وبعد ذلك قام بعمل إعلان فى رمضان عن نشر الخير.

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي  خالد أبو بكر، أنه يحب لأغانى أحمد عدوية و على الحجار. 



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