وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ 690 ألف حالة

ذكرت إحصائية جديدة، اليوم الإثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في تخطت حاجز الـ 690 ألف حالة وفاة.





وقالت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية، اليوم، إن وصول الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 4 ملايين إصابة بالفيروس يحول الأمر إلى كارثة محققة.

وكانت الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، من بين العديد من الولايات التي سجلت أرقامًا قياسية لمدة سبعة أيام لوفيات الفيروس هذا الأسبوع.





وكانت أول حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة بسبب كورونا في 6 فبراير الماضي. وبعد ستة أشهر تقريبًا، وصل عدد الوفيات إلى 150 ألف وفاة، ويمكن أن تصل إلى 200.000 في أقل من شهرين من الآن. ويستند ذلك إلى المتوسط ​​الحالي البالغ 1019 حالة وفاة يوميًا.





ويقول الخبراء إن الزيادة في الحالات والوفيات ترجع إلى حد كبير إلى قيام الدول بتخفيف القيود وإعادة فتح اقتصاداتها في وقت قريب جدًا.





وبالعودة إلى الولايات، فقد سجلت ولاية تكساس الأمريكية وفاة كل 6 دقائق و16 ثانية بسبب فيروس كورونا، وهو أكثر بسبعة أضعاف مما كانت عليه في ابريل الماضي.