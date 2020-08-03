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رياضة

احمد فتحي يعانق صالح جمعة في تدريبات الأهلي.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:07 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
نشر احمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع صديقة بالفريق صالح جمعة. 

وظهر احمد فتحي بالصورة  وهو يعانق صالح جمعة من تدريبات الفريق امس استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز. 

يذكر أن  الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، رد بشكل عملي على الشائعات حول سحب شارة القيادة من الظهير أحمد فتحي.


وشارك فتحي، في الشوط الثاني من عمر ودية الأهلي والجونة، المقامة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وهو يحمل شارة القيادة.

وكان فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ثم أعلن رحيله إلى بيراميدز، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
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