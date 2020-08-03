احمد فتحي يعانق صالح جمعة في تدريبات الأهلي.. شاهد

نشر احمد فتحي لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع صديقة بالفريق صالح جمعة.





وظهر احمد فتحي بالصورة وهو يعانق صالح جمعة من تدريبات الفريق امس استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز.





يذكر أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، رد بشكل عملي على الشائعات حول سحب شارة القيادة من الظهير أحمد فتحي.









وشارك فتحي، في الشوط الثاني من عمر ودية الأهلي والجونة، المقامة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وهو يحمل شارة القيادة.



